МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс евро в последний рабочий день лета продолжает слабеть и уже обновил минимум к доллару с мая 2017 года в ожидании снижения ставки ЕЦБ на фоне плохой статистики по еврозоне и регионам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,0987 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1055 доллара. В течение торговой сессии курс евро достигал 1,0985 доллара за евро, что является минимумом с мая 2017 года. Курс доллара к иене опускался до 106,31 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,5 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 98,82 пункта.

Участники торгов ожидают, что ЕЦБ на ближайшем заседании 12 сентября снизит процентную ставку до отрицательного уровня. На июльском заседании регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0%.При этом глава регулятора Марио Драги тогда заявил, что ЕЦБ готов корректировать свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к целевому показателю.

Ожидания ослабления монетарной политики ЕЦБ поддерживаются статистикой по еврозоне, которая свидетельствует о замедлении экономики. Так, ранее в пятницу Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне в августе сохранилась на уровне 1%. Таким образом, показатель остается вдвое ниже целевой отметки ЕЦБ в 2%. Последний раз такой уровень инфляции был отмечен в ноябре 2018 года.

Кроме того, в четверг, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что инфляция в Германии в августе в годовом выражении, по предварительной оценке, составила 1,4% против 1,7% месяцем ранее, хотя аналитики ожидали замедления лишь до 1,5%.