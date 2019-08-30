МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в последний день августа по основным индексам вместе с компаниями металлургического сектора, лидером роста стали бумаги ГМК "Норникель", следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,95% — до 2740,04 пункта, индекс РТС — на 0,65%, до 1293,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.34 мск рос на 16 копеек – до 66,75 рубля, курс евро снижался на 26 копеек, до 73,35 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 2,45% — до 59,01 доллара за баррель.

"Основной вклад в позитивную динамику российского рынка внесли представители металлургического сектора во главе с "Норникелем", акции которого обновили исторический максимум на фоне сильного роста котировок никеля, переписавших 5-летнюю вершину", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Норникеля" впервые в истории поднялись в стоимости выше 16 тысяч рублей и обновили исторический максимум на фоне роста цен на никель.

К закрытию торгов акции "Норникеля" выросли на 3,41% — до 16,088 тысячи рублей (в ходе торгов подскакивали на 4,5% — до 16,25 тысячи рублей), при этом индекс Мосбиржи поднялся на 0,95%.

Как следует из данных Лондонской биржи металлов (LME), к текущему моменту стоимость никеля выросла на 8,7% — до 17,835 тысячи долларов за тонну.

Среди лидеров роста – акции НЛМК (1,74%), "Русала" (2,29%), ММК (2,71%), ТМК (1,29%), "Северстали" (2,43%). При этом снизились бумаги "Мечела" (обыкновенные акции — на 2,52%, префы – на 0,9%).

Среди лидеров роста также акции "М.Видео" (4,39%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,43%), акции "Магнита" (3,07%), депозитарные расписки X5 (2,98%), акции ФСК "ЕЭС" (2,78%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (2,7%) и акции ОГК-2 (2,42%).

Среди лидеров падения – акции "Русснефти" (3,17%), "Интер РАО" (-2,06%) "Газпром нефти" (-1,36%), Московской биржи (-1,23%), "Мосэнерго" (-0,82%).

ПРОГНОЗЫ

"В рамках следующей недели "быки" могут попытаться закрепиться выше этой отметки. При этом ее пробой и подъем выше 2750 пунктов будет говорить об отмене коррекционного сценария, целью которого выступал диапазон 2550-2590 пунктов. При этом начало следующей недели пройдет на фоне низкой активности игроков в связи с выходным днем в США в понедельник", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Следующую торговую неделю индекс Мосбиржи откроет в диапазоне 2680-2750 пунктов, прогнозирует главный стратег "Универ Капитал" Дмитрий Александров.