МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вечером теряет в паре с долларом на фоне снижения нефтяных котировок марки Brent на порядка 2% и продолжает расти к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.08 мск пятницы рос на 20 копеек — до 66,79 рубля, курс евро снижался на 31 копейку, до 73,3 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent замедлил падение и снижается на 2,1% — до 59,22 доллара за баррель.

РУБЛЬ МЕНЯЕТСЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННО К ДОЛЛАРУ И ЕВРО

Большую часть торгов рубль демонстрировал положительную динамику к основным инвалютам, однако на вечерних торгах ушел в минус к американской валюте на фоне падения цен на нефть более чем на 3%.

Мировые цены на нефть резко опустились в пятницу вечером после заявлений министра энергетики РФ Александра Новака по сделке ОПЕК+, которые добавились к сохраняющимся опасениям за спрос из-за торгового конфликта США и Китая.

Ранее в пятницу Новак сообщил журналистам, что Россия в августе сократит добычу нефти в рамках ОПЕК+ чуть меньше целевого объема, с учетом перевыполнения сделки в предыдущие месяцы.

При этом курс отечественной валюты продолжил расти к евро, на фоне его значительного снижения не международном валютном рынке форекс, где он теряет более 0,6%.

Курс евро в последний рабочий день лета продолжает слабеть и уже обновил минимум к доллару с мая 2017 года в ожидании снижения ставки ЕЦБ на фоне плохой статистики по еврозоне и регионам. В течение торговой сессии курс евро достигал 1,0985 доллара за евро, что является минимумом с мая 2017 года.

"Российский рубль большую часть дня провел в высоковолатильном боковом движении, тем более, что факторов, способных повлиять на его поведение, и не наблюдалось. Вечерний обвал в нефти он уже почти было проигнорировал, но все же позднее, с заметным опозданием, стал умеренно ослабевать по отношению к доллару. Относительно европейской валюты рубль свои позиции удержал, правда, заметно увеличив степень волатильности", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ПРОГНОЗЫ

Основным событием следующей недели будет заседание в среду Федрезерва США по поводу пересмотра процентных ставок, напоминает Коренев из "Финама".

"Тема становится тем более актуальной, если учесть, что 4 сентября также пересматривает ставку и Банк Канады. А там не за горами пересмотр ставок европейским Центробанком и Банком России", — отмечает он.

"Не теряет своей актуальности и ситуация вокруг американо-китайских переговоров по пошлинам, тем более, что затянувшаяся тишина (а мы уже успели привыкнуть к почти ежедневным скандальным заявлениям со стороны Трампа), хоть и придала на этой неделе некоторый оптимизм рынкам, все же должна будет прерваться какими-то новыми сообщениями", — добавляет аналитик.

В отсутствие поддержки со стороны экспортеров, российской валюте необходимы существенные поводы для того, чтобы начать отыгрывать августовские потери, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Пока же факторов, способных оказать рублю существенную поддержку, не наблюдается, считает он.