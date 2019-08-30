БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings установило суверенный рейтинг Аргентины на преддефолтном уровне "CCC-/C" c негативным прогнозом, до этого на несколько часов рейтинг страны был опущен до уровня SD, следует из сообщения агентства.

Краткосрочный рейтинг установлен на уровне "С", рейтинг по национальной шкале – "raCCC-".

Рейтинг "CCC" означает, что эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий. Рейтинг "SD" предполагает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.

Накануне S&P понизило рейтинг Аргентины с "B-" до "SD" на фоне планов властей пересмотреть сроки погашения долга перед МВФ и частными кредиторами, однако он пробыл на этом уровне лишь несколько часов.

По мнению агентства, негативный прогноз отражает значительные риски для погашения долга своевременно и в полном объеме в ближайшие месяцы на фоне крайне сложной политической, экономической и финансовой ситуации в стране. В прогноз заложены также риски того, что напряженная динамика на рынках сохранится и после выборов, запланированных на 27 октября, также как и риск пропущенного платежа по долговым обязательствам Аргентины.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.