МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной валюте до уровня "ограниченный дефолт" ("RD") с "С", говорится в релизе агентства.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте также ухудшены — до "RD" с "ССС" и "С" соответственно.

"Понижение рейтингов Аргентины до "RD" следует за намерением правительства продлить срок погашения по некоторым долговым обязательствам", — говорится в сообщении Fitch. По мнению агентства, Аргентина не выполняет своих суверенных обязательств.

Кроме того, Fitch понизило рейтинги выпуска необеспеченных облигаций Аргентины в иностранной валюте до "СС" с "ССС". Это указывает на высокую вероятность дефолта по этим ценным бумагам, поясняет агентство.

Ранее в пятницу другое рейтинговое агентство из "большой тройки", S&P Global Ratings, установило суверенный рейтинг Аргентины на преддефолтном уровне "CCC-/C" c негативным прогнозом. До этого агентство на несколько часов опускало рейтинг страны до уровня "SD". Рейтинг "CCC" означает, что эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам, и его возможности зависят от благоприятных экономических условий. Рейтинг "SD" предполагает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.

В четверг Аргентина сообщила о намерении на следующей неделе начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга. В тот же день МВФ сообщил, что анализирует предложения Аргентины.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.