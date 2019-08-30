ВАШИНГТОН, 30 авг /ПРАЙМ/. Американские биржи по итогам торгов в пятницу закрылись разнонаправленно после выхода неоднозначной макростатистики на фоне позитивных новостей из Китая относительно развития торгового конфликта с США и приближающегося введения Вашингтоном таможенных пошлин на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones растёт на 0,16%, до 26403,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 2926,46 пункта. Между тем индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,13%, до 7962,88 пункта.

Накануне официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Участники торгов также уделяют внимание статданным из США. Так, согласно данным минторга, в июле доходы потребителей выросли на 0,1% в месячном выражении, а расходы — на 0,6%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,3%, расходов — на 0,5%.

Немного сдерживает рост индексов статистика индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Согласно данным, в августе, по окончательной оценке, показатель неожиданно снизился до 89,8 пункта с уровня июля в 98,4 пункта. Это самый низкий показатель с 2016 года. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 92,1 пункта.

"Потребительский спрос в США силен, но если они потеряют уверенность и снизят траты, то негативно отразится на общей картине для США, которая сейчас выделяется на общем фоне: остается сильной, в то время как остальной мир замедляется", — приводит агентство Блумберг слова инвестора Независимого союза консультантов Криса Заккарелли.