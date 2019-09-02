МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне неопределенности в развитии торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,45 доллара, или на 0,23%, до 1532,55 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,5%, до 18,433 доллара за унцию.

Инвесторы в понедельник отдают предпочтение более надежным активам на фоне сохранения торговой напряженности. С 1 сентября начали действовать пошлины США в 15% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год. При этом уже после начала действия новых пошлин президент США Дональд Трамп подтвердил проведение очередных торговых переговоров с Китаем в сентябре.

Поддержку стоимости золота также оказывает курс доллара, который слегка снижается в понедельник утром. Традиционно более слабый доллар поддерживает котировки золота, поскольку металл становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.