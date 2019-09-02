МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, при этом индекс Мосбиржи после колебаний у уровня предыдущего закрытия вновь вернулся к росту, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.34 мск понедельника рос на 0,33% — до 2749,2 пункта, индекс РТС — на 0,6% — до 1301,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 21 копейку — до 66,58 рубля.