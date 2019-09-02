МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются — трейдеры оценивают внутреннюю статистику региона и мировые торговые перспективы, при этом британский индекс FTSE 100 демонстрирует заметный рост на фоне удешевления фунта стерлингов к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.52 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,96% — до 7276,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 5486,41 пункта, немецкий DAX — на 0,06%, до 11947,01 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию в мировой торговле после того, как с одной стороны в воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу китайских товаров объемом поставок 300 миллиардов долларов в год, с другой стороны американский президент Дональд Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем в сентябре.

Участники торгов реагируют и на внутреннюю статистику еврозоны. Так, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) в еврозоне в августе, по окончательной оценке, ожидаемо вырос до 47 пунктов с 46,5 пункта в июле. При этом показатель по Франции вырос сильнее ожиданий, а по Германии — увеличился слабее прогнозов.

Вместе с тем ослабление фунта к доллару почти на 0,5% из-за политической неопределенности поддерживает британский FTSE 100. Дело в том, что такая динамика национальной валюты увеличивает доход компаний-экспортеров в фунтах, и в фунтах же торгуются их акции.

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил 28 августа, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на остановку депутатами выхода страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября. Выход королевства из ЕС без соглашения представляет ряд рисков для экономики Великобритании, что негативно для фунта.