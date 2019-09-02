МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в сентябре повышения рынка акций РФ по основным индексам, курс рубля против доллара и евро укрепится, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи относительно уровня закрытия торгов августа повысится на 1% — до 2765,63 пункта, РТС — на 1,9%, до 1317 пунктов.

Цена на нефть марки Brent повысится примерно на 1,2 доллара — до 60,4 доллара за баррель, курс евро на форексе вырастет до 1,1094 доллара, стоимость золота останется на уровне 1530 долларов за тройскую унцию, оценивают эксперты.

Курс доллара понизится на 50 копеек — до 66,11 рубля, евро — на 10 копеек, до 73,24 рубля относительно уровня закрытия торгов августа, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В сентябре рынок будет сфокусирован на двух основных темах — торговых переговорах между США и Китаем и заседанием Федрезерва 18 сентября, отмечает Елизавета Наумова из Альфа-банка.

"Подписание торгового соглашения маловероятно, а триггеров для дальнейшего роста американского фондового рынка мало — экономика США находится в позднем цикле развития, эффект от монетарного стимулирования сейчас непонятен (при Джероме Пауэлле рынкам пришлось выучить новый термин "ястребиное снижение" (hawkish cut), а о новых налоговых мерах пока не идёт речи. Рынки сейчас сильно "зациклены" на теме инверсии кривой (казначейских облигаций США — ред.), являющейся исторически хорошим предиктором рецессии", — комментирует она.

Тем не менее, пока не заметно, чтобы рынки растеряли полностью свой оптимизм, в то же время замечает эксперт. "Во-первых, с точки зрения макроэкономики рынок поддерживает фундаментальная устойчивость экономики США, базирующаяся на сильном потребительском спросе. Во-вторых, американские компании адаптируются к новой реальности, весьма успешно минимизируя потери от текущего замедления", — поясняет Наумова.

Главной интригой в заседании ФРС является оценка перспектив американской экономики, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"В то время как отношения США и Китая вряд ли улучшатся, американскому центральному банку предстоит непростая задача убедить рынки в том, что оценка экономики как растущей и сильной, а значит, не требующей быстрого снижения ставок, является справедливой и обоснованной", — комментирует эксперт.

Нефть будет оставаться выше 60 долларов за баррель марки Brent из-за новостей по запасам и добыче, а также сезона ураганов в США, считает Андрей Манько из "РИА Рейтинг".

По мнению Сергея Дейнеки из "БКС Премьер", кризис в Гонконге имеет шансы стать "черным лебедем" предстоящего месяца в случае, если Пекин решится на силовое решение. Пару этому "лебедю" может составить Аргентина, финансовые рынки которой коллапсируют из-за вероятного прихода к власти в октябре левых популистов, добавляет он. Третий риск с нарастающим эффектом в сентябре – тема Brexit без сделки, который также предстоит в октябре, обращает внимание эксперт.

"Перечисленные выше риски, по нашему мнению, будут в целом сдерживать рост биржевых индексов, и вместе с тем, поддерживать интерес к защитным активам, в том числе к золоту, котировки которого могут дотянуться до уровней 1560-1580 долларов", — говорит аналитик.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Мировые рынки будут в первом месяце осени проявлять осторожный оптимизм. Хотя по-прежнему могут быть сильные негативные движения на новостях по торговым войнам и Brexit. Российский рынок покажет достаточно сильный рост, на фоне сокращения санкционной риторики", — говорит Манько из "РИА Рейтинг".

На взгляд Богдана Зварича из Промсвязьбанка, в рамках первой половины месяца возможна восходящая динамика российских индексов.

"Ожидание снижения ставки американским регулятором будет поддерживать спрос на рисковые активы, а слабая макроэкономическая статистика будет оказывать лишь сдерживающее влияние на активность покупателей", — говорит он.

"Однако после снижения ставки в США, инвесторы могут начать на факте фиксировать прибыль по длинным позициям, что приедет к коррекционному снижению в последней декаде месяца. В частности, это приведет к отступлению нефти в район 55-57 долларов за баррель", — добавляет эксперт.

РУБЛЬ ПОДРАСТЕТ

Ключевую роль сыграют заседания ЕЦБ и ФРС, а также – с точки зрения оценок инфляционной ситуации в РФ и, опосредованно, перспектив динамики курса рубля – заседание Банка России, отмечает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

Банк России, скорее всего, в начале сентября вновь снизит ключевую ставку и оставит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, хотя риторика, вероятно, останется острожной, считает Вайсберг из ИК "Регион".

Учитывая глобальный тренд на снижение базовых ставок, краткосрочное влияние действий Банка России на курс рубля будет позитивным, полагает аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" прогнозирует снижение ставки Банком России на 25 базисных пунктов на фоне замедления темпов потребительской инфляции и снижении инфляционных ожиданий.

Что касается курса пары доллар-рубль, то он будет преимущественно консолидироваться в диапазоне 65,5-66,5 рубля с замедлением темпа ослабления российской валюты, считает аналитик.

"Рубль продолжит получать поддержку от спроса инвесторов на российские госбумаги на фоне роста объема бумаг с отрицательной доходностью и политики центральных банков по снижению ставок", — добавляет он.

"На фоне реальных отрицательных доходностей в Европе и США рубль становится одним из главных объектов спекулятивного и долгосрочного инвестирования. Финансовые параметры рубля одни из лучших в мире, а его реальная доходность выше большинства валют развитых и развивающихся стран. Кроме того, при дальнейшем замедлении темпов роста инфляции у ЦБ РФ появятся возможности для продолжения цикла снижения ставки, что также является сигналом для "горячих" денег на покупку рублёвых долговых обязательств", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Важными для рынка будут производственные и финансовые отчеты Сбербанка, "Алросы", "Фосагро", отмечает Осин из ИК "Фридом Финанс".

"Акции эмитентов цветной металлургии, нефте- и газодобычи и транспортировки, производителей удобрений по-прежнему интересны для инвестиций с точки зрения их корпоративной отчетности и улучшающейся статистики дивидендов. Акции предприятий черной металлургии, угледобывающей отрасли и нефтепереработки начинают получать поддержку регуляторов, которых, вероятно, беспокоит, то, что безынфляционое развитие страны ведет к формированию производственных дефицитов в базовых отраслях промышленности", — говорит аналитик.

Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательными будут акции золотодобывающих компаний, а наименее привлекательными останутся бумаги алмазодобывающих компаний на фоне снижения спроса на натуральные алмазы.

Кочетков из "Открытие Брокер" ждёт роста бумаг металлургов и нефтяников. "Надежды на перемирие в торговой войне между США и Китаем и успех переговоров помогут секторам металлургии, а также нефти и газа. Естественно, что в таких условиях защитные инструменты, как, например, телекоммуникации и электроэнергетика, повышенным спросом пользоваться не будут", — добавляет он.