МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в первый день торгов сентября растет сильнее к евро, чем к доллару на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.41 мск понедельника снижался на 10 копеек — до 66,69 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 73,1 рубля.

На международном валютном рынке форекс евро к доллару падает на 0,43% — до 1,0629 доллара.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,61% — до 58,89 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля с начала торгов демонстрирует позитивную динамику к доллару и евро на фоне достаточно низкой активности в связи с праздничным выходным в США, отмечают эксперты.

При этом рубль сильнее растет к евро, чем к доллару на фоне ослабления европейской валюты на форексе, где она теряет порядка 0,4% к доллару.

Трейдеры отыгрывают неоднозначную статистику по региону. Так, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) в еврозоне в августе, по окончательной оценке, вырос в рамках прогнозов, Франции — поднялся выше ожиданий. При этом показатель по Германии увеличился слабее прогнозов аналитиков против семилетнего минимума в июле. Германия является крупнейшей экономикой Европы.

К текущему моменту южноафриканский рэнд в паре с долларом растет на 0,28%, турецкая лира — на 0,34%, при этом индийская рупия снижается на 0,7%.

"За последний месяц индекс валют развивающихся рынков (MSCI EM Currency) снизился на 2%, рубль не стал исключением, показав отрицательную динамику, однако его потери оказались менее заметными на фоне других валют развивающихся рынков", — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ключевым событием для локального рынка станет опорное заседание ЦБ РФ в конце недели, добавляет Кравченко. "С высокой вероятностью от ЦБ можно ожидать еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, однако такой сценарий уже заложен большинством участников рынка, поэтому не повлияет заметным образом на внутренние торги", — полагает он.

На глобальных площадках сохраняется относительное спокойствие, несмотря на очередной раунд торговой войны, отмечает аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

"Относительно спокойная реакция на рынках сегодня может быть в том числе связана с отсутствием торгов в США по случаю Дня труда. Вряд ли текущее затишье можно считать устойчивым в свете многочисленных факторов риска, связанных с торговыми противоречиями, циклическим замедлением мировой экономики и геополитической неопределенностью", — считает Евдокимова.

ПРОГНОЗЫ

Сегодняшние торги, по всей видимости, будут сопровождаться относительно низкой активностью вследствие выходного дня на биржах в США, полагает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

На взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, сегодняшнее движение курса рубя может иметь разнонаправленный характер. "С одной стороны, рынкам удалось удержаться от паники после очередного раунда эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Возможно, данный фактор послужит основой для движения рубля до конца дня в условно боковом канале", — комментирует аналитик.

С другой стороны, на его взгляд, все участники рынка понимают, что США и Китай готовы к дальнейшей агрессии в торговой плоскости, а говорить о каких-либо подвижках в сторону компромисса не приходится.

"Полагаем, что текущий навес негатива в рыночных настроениях может толкать валюты развивающихся рынков, включая рубль, к ослаблению и дальше. Сегодня в США выходной, что в значительной мере может ограничить амплитуду рыночных колебаний, ожидаем, что сегодня курс рубля будет находиться в коридоре 66,4-67", — добавляет он.