МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются — котировки сдерживаются торговыми рисками после вступления в силу новых пошлин США на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% — до 59,03 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,24%, до 54,97 доллара за баррель.

В воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу китайских товаров объемом поставок 300 миллиардов долларов в год. Позднее американский президент Дональд Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем в сентябре.

"Несмотря на то, что президент Трамп ослабляет опасения о продолжительной торговой войне, мы считаем, что недавняя эскалация не приведет к торговой сделке в ближайшей перспективе", — цитирует агентство Рейтер мнение инвестиционного аналитика Phillip Futures в Сингапуре Самуэля Сью (Samuel Siew).

Биржи США в понедельник будут закрыты в связи с национальным праздником, поэтому ожидается, что объем торгов будет ниже обычного.