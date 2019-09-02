МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели более чем на 7%, обновив максимум с мая 2018 года, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 14.20 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" росли на 6,99% – до 29,37 рубля (уже подскакивали на 7,2%, до 29,415 рубля – максимума с 24 мая 2018 года), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,85%.

В то же время привилегированные акции "Сургутнефтегаза" растут на 1,15% — до 32,615 рубля на фоне небольшого укрепления рубля к основным инвалютам.