МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рост обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" значительнее выше рынка может быть связан с недавним объявлением компании о создании дочерней компании с целью вложений в ценные бумаги, прокомментировали опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

"Мы считаем, что рост обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" может быть связан с недавним объявлением компании о создании дочерней компании с целью вложений в ценные бумаги", — сказала аналитик по нефтегазовому сектору и электроэнергетике Atonline Limited Ангелина Глазова.

В пятницу стало известно, что "Сургутнефтегаз" учредил дочернюю компанию, которая займется вложениями в ценные бумаги. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 28 августа в Сургуте было зарегистрировано ООО "Рион", в учредителях которого значится ПАО "Сургутнефтегаз". Вид деятельности новой компании – вложения в ценные бумаги.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в пятницу поднялись на 3,5%, объем торгов превысил 533 миллиона рублей. К 16.14 мск понедельника обыкновенные акции компании поднялись на 9,56% — до 30,08 рубля (уже подскакивали на 11,7%, до 20,655 рублей – максимума с конца января 2018 года). При этом привилегированные акции компании также растут выше рынка и поднимаются к текущему моменту на 3,63%. Индекс Мосбиржи растет на 1,08%. Объем торгов обыкновенными акциями "Сургутнефтегаза" в понедельник превысил 3 миллиарда рублей, привилегированными — 2,5 миллиарда рублей.

"Долгое время обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" не могли похвастаться сильными триггерами для роста, а движение в сторону диверсификации структуры финансовых вложений (сейчас преимущественно в форме депозитов) воспринимается инвесторами положительно", — комментирует Глазова.

"На наш взгляд, дальнейшая динамика бумаги будет зависеть от того, продемонстрируют ли действия компании подтверждение предположений инвесторов в плане ожидаемого укрепления инвестиционного кейса "Сургутнефтегаза", и каким образом будет оперировать новая компания в сфере финансовых вложений", — добавляет она.

"Рост бумаг "Сургутнефтегаза" не очевиден: компания отчиталась ожидаемо слабо по МСФО, дивидендный потенциал роста довольно ограничен. Однако в минувшие выходные стало известно о регистрации ООО "Рион" с Сургутнефтегазом в роли учредителя. Компания займётся вложениями в ценные бумаги. Теоретически это может свидетельствовать о том, что "Сургутнефтегаз" готов раскупорить свою денежную "кубышку". Плюс, возможно, это первый шаг на пути повышения прозрачности деятельности компании. Все это создает повод для спекулятивных покупок бумаг "Сургутнефтегаза", — сказала главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Екатерина Крылова.