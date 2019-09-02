МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером поднимается, поддерживает безрисковые настроения неопределенность вокруг США и КНР по торговле после вступления в силу новых американских пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,3 доллара, или на 0,35%, до 1534,7 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 1,4%, до 18,598 доллара за унцию.

В воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. При этом позднее президент США Дональд Трамп подтвердил проведение очередных торговых переговоров с Китаем в сентябре.

Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления торговых рисков, к которым относится и введение новых импортных пошлин. Объем торгов при этом снижен, поскольку биржи США в понедельник закрыты в связи с национальным праздником.

Сдерживает укрепление золота удорожание доллара к основным мировым валютам — при более дорогом долларе металл становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 99,07 пункта.

"Мы можем ожидать коррекцию цен на золото, поскольку они поднялись достаточно быстро, поэтому для фиксации прибыли многого не нужно", — приводит агентство Рейтер слова аналитика ABN Amro Жоржетты Буле (Georgette Boele).