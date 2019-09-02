МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник вечером снижается по отношению к доллару до минимума с мая 2017 года после публикации ряда внутренних статданных, давление также оказывает торговый конфликт США и КНР, который негативно влияет на развитие европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,0964 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0989 доллара. В ходе торгов евро опускался к доллару до 1,0957 доллара за евро, что является минимумом с 2017 года. Курс доллара к иене оставался у уровня предыдущего закрытия в 106,29 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 99,06 пункта.

Курс евро находится под давлением статданных, опубликованных ранее в понедельник. Так, согласно релизу исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) в еврозоне в августе, по окончательной оценке, вырос в рамках прогнозов.

При этом PMI Франции поднялся немного выше прогнозов аналитиков, а такой же показатель крупнейшей экономики Европы, Германии, увеличился слабее ожиданий аналитиков против семилетнего минимума в июле.

Влияние на курс евро также оказывает сохранение торговой напряженности. В воскресение, 1 сентября, в силу вступили повышенные пошлины США в 15% на китайские товары объемом поставок 300 миллиардов долларов в год.

Торговый конфликт США и КНР оказывает влияние на европейскую экономику. "В мире валютных рынков очень мало мест, где можно было бы скрыться в случае усиления напряженности в торговле, поскольку валюты стран с растущим рынком, как и евро, особенно уязвимы из-за торговых связей США и Китая", — отмечает глава макро-стратегии State Street Global Advisors Тимоти Граф (Timothy Graf), чье мнение приводит агентство Рейтер.