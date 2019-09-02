МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,92%, до 6,15 доллара, "Новатэка" — на 1,08%, до 196 долларов, "Лукойла" — на 2,34%, до 82,22 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,49%, до 6,93 доллара, "Газпром нефти" — снизились в цене на 0,32%, до 30,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,09%, до 25 долларов, они дорожают в связи с ростом цен на никель. Цена бумаг "Северстали" уменьшилась на 0,2%, до 14,92 доллара, НЛМК — на 0,54%, до 22,1 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,3%, до 1,17 доллара, Сбербанка — на 0,73%, до 13,8 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", не изменились в цене, оставшись на уровне в 18,6 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 0,98%, до 13,07 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,91%, до 3,32 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,68%, до 3,52 доллара.