МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос на фоне позитивной динамики европейских фондовых индексов и выходного дня в США (День Труда).

"Выстрелили" (+12,3%) акции "Сургутнефтегаза", отыгрывающие создание нефтяной компанией "дочки" с целью вложений в ценные бумаги, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 1,20%, до 2773,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,23% до 1309,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ФОН

Российский фондовый рынок в начале недели повышался, несмотря на опасения по поводу возросших с началом осени рисков эскалации американо-китайской торговой войны.

Так, с 1 сентября вступили в действие новые 15-процентные американские пошлины на группу китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов в год. Поднебесная, в свою очередь, ввела дополнительные пошлины на американские товары объемом 75 миллиардов долларов в год. При этом Народный банк Китая (ЦБ) продолжил ослаблять юань и поднял официальный курс доллара до 7,0883 юаня — очередного максимума с марта 2008 года.

Впрочем, президент США Дональд Трамп подтверждает проведение торговых переговоров с Китаем в сентябре.

Выходной в США "выключил" на один день фактор динамики американских фондовых индексов, и участники российских торгов ориентировались на динамику европейских биржевых индексов, которые выросли в понедельник на 0,1-1%.

При этом падавший рынок нефти (к вечеру на 1,3%, до 58,5 доллара за баррель) также не помешал российским акциям вырасти.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста цены сегодня оказались акции "Сургутнефтегаза" (+12,3% обыкновенные и +4,8% — префы). Аналитики связали рост бумаг "Сургутнефтегаза" с недавним объявлением компании о создании дочерней компании с целью вложений в ценные бумаги.

Также выросли в цене (на фоне роста цен на никель) акции "Норникеля" (+2,6%), бумаги "Русала" подорожали на 2,1%, ВТБ – на 1,9%, "Лукойла" — на 1,8%. Снизились в цене акции Polymetal (-3,2%), "Распадской" (-2,4%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Магнита" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме "круглого" уровня 2800 пунктов, у индекса Мосбиржи в качестве ближайшего серьезного сопротивления росту остается только исторический максимум, находящийся немного ниже отметки 2850 пунктов, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Для восходящего движения индекса РТС следующим техническим препятствием может выступить горизонтальная область 1325-1335 пунктов. Если ситуация на мировых рынках не испытает существенного ухудшения, скорее всего, российские фондовые индикаторы в ближайшие дни сохранят позитивную динамику", — добавил он.

На текущей неделе инвесторы будут следить за тем, начнутся ли переговоры Китая и США, так как Штаты пока отвлечены на решение проблемы с природными катаклизмами и ликвидацию последствий урагана "Дориан", говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Кроме того, ожидается информация о решении ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Завтра колебания индекса Мосбиржи пройдут в диапазоне 2720-2780 пунктов", — оценил он.