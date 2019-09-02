МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером стабилизировался против доллара и рос к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,1 доллара.

Рост российских фондовых индексов компенсировал негативный для рубля фактор снижения нефтяных котировок, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.06 мск снижался на 2 копейки, до 66,77 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 73,24 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОДРАСТАЕТ К ЕВРО

Рубль вечером стабилизировался против доллара и немного повышался к евро, отыгрывая сползание европейской валюты ниже отметки 1,1 доллара – к минимумам с мая 2017 года.

Давление на европейскую валюту оказали слабые данные по деловой активности Германии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственной сфере крупнейшей экономики Европы в августе составил 43,5 пункта при прогнозах на уровне 43,6 пункта.

Рынок "черного золота" снижался на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мировой экономики в свете торгового конфликта США и КНР. В воскресение, 1 сентября, в силу вступили новые американские пошлины на китайские товары. США ввели повышенные пошлины в 15% вместо запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год после того, как КНР объявила о вводе дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

Тем не менее, доллар вечером почти не менялся против рубля, а евро снижался на 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась немного выше отметки 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На фоне выходного дня на американских торговых площадках активность торгов на мировых рынках пониженная, что хорошо заметно, в том числе, по динамике валют, говорит Игорь Галактионов из компании "БКС Брокер".

"По курсу доллара актуальным может быть коридор 66,65–66,8 рубля, по евро курс будет колебаться в пределах 73,1–73,3 рубля", — оценил он.

На этой неделе по-прежнему стоит следить за событиями на международной арене: торговой войной между США и КНР и состоянием процесса по Brexit, советует Андрей Люшин из Локо Банка.

"Также важно заседание ЦБ РФ, по итогам которого ожидается очередное снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. На этом фоне доллар будет сползать к 66,5, рубль к евро — к 73 рублям в ближайший день-два", — оценил он.