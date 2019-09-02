ДУБАЙ, 2 сен /ПРАЙМ/. Дубайский банк Emirates NBD, купивший "дочку" Сбербанка — турецкий Denizbank, рассчитывает в будущем увеличить долю иностранных инвесторов в банке до 40%, запросит соответствующее разрешение акционеров, говорится в пресс-релизе банка, полученном в понедельник РИА Новости.

"Банк рад объявить о повышении доли иностранного владения с 5% до 20%. Банк также стремится в будущем увеличить долю зарубежного капитала до 40% и хочет получить на это согласие от акционеров, совета директоров и регулирующих органов, поскольку банк занимает видное место как стратегический партнер правительства ОАЭ", — приводятся в пресс-релизе слова главы совета директоров банка Ахмеда бен Саида Аль Мактума.

По его словам, такое решение банка направлено на диверсификацию его инвесторов и способно укрепить положение ОАЭ как наиболее привлекательного в мире места для инвестиций.

В конце июля Сбербанк сообщил, что продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка. Выручка Сбербанка от продажи турецкого Denizbank составила 170,7 миллиарда рублей. По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около 1,2 миллиарда долларов, а Denizbank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около 1,1 миллиарда долларов.