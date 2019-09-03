МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне рисков для мировой экономики со стороны торгового конфликта между США и КНР, а также данных статистики из Южной Кореи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,05% — до 2922,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,33%, до 1620,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,1%, до 25601,7 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,15%, до 1966,29 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,05% — до 20631,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,06%, до 6581,7 пункта.

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать неразрешенный торговых конфликт между США И КНР. "Во всем мире масса проблем, начиная с торговой войны между США и Китаем и Brexit. Но инвесторы, похоже, привыкли к ним. На самом деле никто не думает, что Вашингтон и Пекин решат свои проблемы. Но пока экономика США продолжает расти, снижение рынков акций будет ограничено", — сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Trust Хироюки Уэно (Hiroyuki Ueno).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи. Так, ВВП страны во втором квартале вырос в квартальном выражении на 1% после снижения на 0,4% в предыдущем периоде. В то же время в годовом выражении рост ВВП Южной Кореи замедлился до 2% с 2,1% в первом квартале.

Трейдеры также обратили внимание на внутренние новости из Австралии. Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1%. В июле и июне регулятор понижал ставку два раза — оба раза на 25 базисных пунктов.