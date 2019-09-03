МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник седьмой день подряд и находится в районе минимальных отметок с мая 2017 года на фоне усилившихся ожиданий смягчения монетарной политики ЕЦБ на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,0935 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0966 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,31 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 99,27 пункта.

Участники торгов отыгрывают возросшую возможность смягчения монетарной политики ЕЦБ уже на заседании 12 сентября. В июле регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0%. При этом глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что центробанк "готов скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к ее целевому показателю".

С июльского заседания в еврозоне был опубликован ряд статданных, которые оказались хуже прогнозов аналитиков и усилили ожидания мер поддержки со стороны европейского регулятора. С пессимизмом восприняли инвесторы последние данные организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) в Германии в августе вырос до 43,5 пункта с июльских 43,2 пункта, что ниже прогноза аналитиков и предварительной оценки в 43,6 пункта.

В то же время курс фунта стерлингов к доллару снижается до 1,2037 доллара за фунт против 1,2066 доллара днем ранее на фоне неопределенности вокруг перспектив Brexit и риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения. "Трейдеры продают фунт, потому что политический риск вынуждает нас признать, что Brexit без соглашения возможен. На данный момент я не вижу причин для "длинных" позиций по стерлингу", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).