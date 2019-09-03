МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Британская Highland Gold Mining Ltd (HGM, добывает золото в России) по итогам первого полугодия 2019 года нарастила чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 45,692 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Выручка выросла на 18,9%, до 174,7 миллиона долларов на фоне увеличения продаж, в основном за счет добавления объемов добычи рудника Валунистый. Вместе с тем физический объем продаж золота увеличился на 17,7% — до 142,6 тысячи унций золотого эквивалента. EBITDA выросла на 21,2%, до 86,5 миллиона долларов за счет лучшей динамики Многовершинного, а также Валунистого, EBITDA маржа выросла до 50% с 49% годом ранее.

В январе-июне было произведено 142,3 тысячи унций золотого эквивалента, что на 10,3% выше показателя аналогичного периода 2018 года. Себестоимость производства (TCC) почти не изменилась и составила 540 долларов за унцию против 536 долларов по итогам января-июня 2018 года, общие совокупные денежные издержки (AISC) выросли на 11,7%, до 778 долларов за унцию на фоне роста затрат на поддержку действующих мощностей. В частности, они выросли на 85,3% — до 19,9 миллиона долларов отражая замену устаревшего и изношенного оборудования для увеличения срока эксплуатации ключевых активов, — все работы были выполнены в рамках бюджета 2019 года.

Общие капзатраты в январе-июне выросли на 18%, до 31,3 миллиона долларов. В частности, 8,5 миллиона долларов было потрачено на Многовершинное, 4,9 миллиона — на Новоширокинское, 2,1 миллиона — на месторождение Белая Гора, 10,9 миллиона — на Кекуру, 1,6 миллиона на Валунистый и 1,2 миллиона долларов на Тасеевское.

По состоянию на 30 июня текущего года чистый долг компании составлял 216,9 миллиона долларов, показав рост на 2,6% по сравнению с уровнем конца 2018 года (211,4 миллиона долларов). Соотношение чистого долга к EBITDA при этом составило 1,29х против 1,38х. На конец июня компания имела 8,3 миллиона долларов денежных средств и эквивалентов против 38,7 миллиона в начале года. Компания отмечает также, что совет директоров утвердил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 0,05 фунта на акцию. Выплаты за первое полугодие 2018 года составили 0,06 фунта на акцию.

Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, работает в Хабаровском и Забайкальском краях, на Чукотке, а также в Киргизии. В 2019 году компания планирует нарастить производство до 290-300 тысяч унций в золотом эквиваленте против 269,5 тысячи унций по итогам 2018 года.