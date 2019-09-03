МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и растет к евро на фоне негативной динамики европейской валюты на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 4 копейки — до 66,83 рубля, курс евро снижался на 11 копеек — до 73,15 рубля, следует из данных Московской биржи.

Евро на форексе обновляет минимумы с мая 2017 года в районе отметки 1,0930 доллара.

Стоимость нефти утром снижается на 0,2% — до 58,55 доллара за баррель по марке Brent.