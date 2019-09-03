МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника разнонаправленно на фоне отсутствия ясности в торговых отношениях между США и КНР и напряженности в Гонконге, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21% — до 2930,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,66%, до 1625,56 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,4% — до 25527,85 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,02% — до 20625,16 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,18% — до 1965,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,09%, до 6573,4 пункта.

Участники торгов в ходе торгов предпочитали воздерживаться от активных покупок на рынках АТР на фоне сохраняющейся торговой неопределенности. В понедельник Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт. В воскресение, 1 сентября, в силу вступили новые американские пошлины в размере 15% вместо запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год.

"В начале торгов в Токио преобладали продажи из-за неопределенности относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. В связи с отсутствием свежих новостей, которые могли бы определить динамику рынка у торгов не было четкого направления", — прокомментировали агентству Франс Пресс динамику на японском рынке аналитики Okasan Online Securities.

Давление на настроения инвесторов оказала также напряженная ситуация в Гонконге. В минувшие выходные в разных частях города произошли ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, которые вышли на несанкционированные акции протеста.

Также трейдеры обратили внимание на внутренние новости из Австралии. Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1%. В июле и июне регулятор понижал ставку два раза — оба раза снижение составляло 25 базисных пунктов. В то же время статистика в стране оказалась хуже прогнозов: объем розничных продаж в июле снизился на 0,1% в месячном исчислении, хотя аналитики ждали роста на 0,2%.