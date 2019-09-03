МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" обновили максимум с апреля 2016 года на фоне продолжающейся активной покупки бумаг компании.

К 11.43 мск акции нефтяной компании дорожали почти на 21%, до 37,295 рубля – максимума с апреля 2016 года, префы — на 12,8%, до 38,135 рубля — максимума с 16 июля текущего года, когда бумаги стали торговаться без дивидендов, свидетельствуют данные Московской биржи.

За три неполных рабочих дня (пятница, понедельник и вторник) обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли уже на 40,5%, привилегированные акции подорожали за этот период на 18,7%.

Спрос на акции нефтяной компании резко вырос после появления новости о создании дочерней компании с целью вложений в ценные бумаги.

Во вторник обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" лидируют по объему торгов — более 7,5 миллиарда рублей против около 4 миллиардов рублей у традиционного лидера Сбербанка. В понедельник объем торгов также был повышенным для этой бумаги — порядка 4 миллиардов рублей.