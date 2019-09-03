МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник опускаются после роста на протяжении трех сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,11% — до 7273,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 5464,01 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 11915,2 пункта.

Коррекционное снижение на рынках поддерживается усилением торговых рисков. В воскресенье вступили в силу новые пошлины США в 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. При этом позднее президент США Дональд Трамп подтвердил проведение очередных торговых переговоров с Китаем в сентябре.

Рекордное удешевление фунта стерлингов к доллару до минимума за три года при этом сдерживает снижение британского индекса. Традиционно ослабление национальной валюты поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в фунтах.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против "бессмысленного", по его словам, откладывания выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В понедельник группа парламентариев, выступающая против "жесткого" Brexit, опубликовали законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет.

Выход страны из ЕС без соглашения инвесторы рассматривают как негативный для экономики королевства, поскольку этот вариант представляет ряд рисков для основных торговых и промышленных сфер Великобритании.