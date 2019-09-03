МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на дешевеющей нефти, курс доллара поднимался выше 67 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.31 мск рос на 20 копеек до 66,99 рубля, курс евро снижался на 1 копейку до 73,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в ходе торгов вторника доллар повышался до 67,02 рубля — максимума с 20 августа.

Стоимость нефти снижается на 1,4%, до 57,87 доллара за баррель по марке Brent.