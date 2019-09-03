ЛОНДОН, 3 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов во вторник днем опустился ниже психологической отметки в 1,2 доллара впервые с октября 2016 года на сохраняющейся политической нестабильности, связанной с выходом Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск курс фунта снижался до 1,2001 доллара с 1,2066 доллара днем ранее. Ранее в ходе торгов показатель опускался ниже психологической отметки в 1,2 доллара за фунт впервые с начала октября 2016 года.

Евро также дешевеет к доллару — его курс опускался до 1,093 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0966 доллара. При этом японская валюта к американской дорожает — курс доллара уменьшался до 106,08 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,4% — до 99,31 пункта.

Очередной виток ослабления британской валюты начался в понедельник на фоне предположений политологов и СМИ, что премьер Борис Джонсон в свете кризиса вокруг Brexit может назначить всеобщие выборы на октябрь или ноябрь для усиления позиций Консервативной партии в парламенте. В понедельник вечером Джонсон заявил, что выступает против проведения выборов.

Премьер 28 августа объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы депутатов успеть помешать самому "жесткому" из всех возможных сценариев Brexit.

Выход из ЕС должен произойти 31 октября, и Джонсон обещает, что в этот день Соединенное Королевство выйдет из ЕС — с соглашением или без. На данный момент ситуация зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.