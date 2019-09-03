МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются на 1,5-2% во вторник днем на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем и опасений переизбытка сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,48% — до 57,79 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,91%, до 54,05 доллара за баррель.

В воскресенье вступили в силу новые американские пошлины в 15% на очередную группу товаров из Китая объемом поставок 300 миллиардов долларов в год, хотя позднее президент США Дональд Трамп и подтвердил проведение очередных торговых переговоров с КНР в сентябре. Со своей стороны Китай в понедельник инициировал разбирательство в ВТО в связи с новыми пошлинами США.

Сдерживают котировки и опасения переизбытка нефти на рынке. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что в августе добыча стран ОПЕК выросла впервые с начала года — на 200 тысяч баррелей в день, до 29,99 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в России за этот же месяц, согласно данныемЦентрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), выросла на 1,2% в месячном выражении и на 0,7% в годовом — до 11,294 миллиона баррелей в сутки.

"Нефти вряд ли удастся на этой неделе достичь заметного роста на фоне того, что по торговым переговорам нет ни прогресса, ни даже встреч, а также из-за слабых данных по Азии и возможного ослабления решимости ОПЕК контролировать добычу", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley).