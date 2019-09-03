МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижался против евро и в большей степени к доллару на фоне ослабления европейской валюты на форексе.

Снижение нефтяных котировок к минимумам с начала августа оказывает давление на курс рубля, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.25 мск повышался на 29 копеек — до 67,08 рубля, курс евро — на 8 копеек — до 73,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Рубль днем снижался против евро и чуть сильнее к доллару, отыгрывая обновление европейской валютой минимумов с мая 2017 года – в районе отметки 1,093 доллара.

Давление на европейскую валюту исходит от возросшей возможности смягчения монетарной политики ЕЦБ уже на заседании 12 сентября. В июле регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0%. При этом глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что центробанк "готов скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к ее целевому показателю".

С июльского заседания в еврозоне был опубликован ряд статданных, которые оказались хуже прогнозов аналитиков и усилили ожидания мер поддержки со стороны европейского регулятора.

Рынок нефти продолжает сползать в район минимумов с начала августа на опасениях по поводу роста ее добычи, что оказывает давление на рубль.

Агентство Блумберг сообщило, что в августе добыча стран ОПЕК выросла впервые с начала года — на 200 тысяч баррелей в день, до 29,99 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в России за этот же месяц, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), выросла на 1,2% в месячном выражении и на 0,7% в годовом — до 11,294 миллиона баррелей в сутки.

В итоге, доллар повышался днем на 0,3%, евро — в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась немного выше отметки 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С учетом низкого спроса на риск можно с большой вероятностью предположить, что сегодня доллар закрепится выше уровня 67 рублей, а курс евро на форексе приблизится к отметке 1,085 доллара, оценил Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

В текущих условиях не исключено сохранение курса доллара в диапазоне 66,5-67 рублей с возможным закреплением на верхней границе, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Устойчивость курса на этих отметках будет зависеть от дальнейшего развития глобальной повестки и локальных факторов, хотя в последнем случае их баланс по-прежнему рисков рублю не несет", — добавил он.