События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 сентября
МОСКВА, 3 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|
|
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (август)
|51,8
|53,4
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,4%
|0,5%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (2кв2019)
|1,8%
|1,4%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки
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|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль)
|51,6
|
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|52,9
|53
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|51,7
|51,6
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|53,3
|53,3
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|54,4
|54,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|51,8
|51,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|53,4
|53,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI (август)
|50,7
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|51,4
|51
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|1,1%
|-0,6%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|206,3 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|261,5 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июль)
|-55,2 млрд долл
|-53,5 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2019)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июль)
|0,14 млрд канад. долл
|-0,4 млрд канад. долл
|16:25
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
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|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-11,1 млн барр
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|50,4
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Татнефть — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2кв2019
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|RUB
|Магнит — СД (досрочное прекращение полномочий члена правления и выборы нового)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190903/830294148.html