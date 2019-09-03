МОСКВА, 3 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)

 

 

 

 
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (август) 51,8 53,4
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,4% 0,5%
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (2кв2019) 1,8% 1,4%
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки

 

 

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль) 51,6

 

 
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 52,9 53
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 51,7 51,6
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 53,3 53,3
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 54,4 54,4
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 51,8 51,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 53,4 53,4
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (август) 50,7

 

 
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 51,4 51
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 1,1% -0,6%
15:30 USD США — Объем экспорта 206,3 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Объем импорта 261,5 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июль) -55,2 млрд долл -53,5 млрд долл
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2019) 0,3% 0,3%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июль) 0,14 млрд канад. долл -0,4 млрд канад. долл
16:25 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 1,75% 1,75%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -11,1 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 50,4

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Татнефть — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Магнит — СД (досрочное прекращение полномочий члена правления и выборы нового)

 

 

 

 