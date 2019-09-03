МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается вслед за нефтью, рублем и зарубежными площадками, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.50 мск снижался на 0,3% — до 2664,76 пункта, индекс РТС — на 0,67%, до 1300,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 18 копеек – до 66,97 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 73,29 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,89% — до 57,55 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы пребывали в небольшом коррекционном минусе ввиду неблагоприятного внешнего фона, комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

К текущему моменту обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 14,68% — до 35,35 рубля, привилегированные акции – на 11,43% — до 37,665 рубля. Акции нефтяной компании во вторник уже дорожали почти на 21%, до 37,295 рубля – максимума с апреля 2016 года, префы — на 18,1%, до 39,9 рубля — максимума с 16 июля текущего года, когда бумаги стали торговаться без дивидендов.

За три неполных рабочих дня (пятница, понедельник и вторник) котировки обыкновенных акций выросли уже примерно на 40%.

"Ралли в акциях "Сургутнефтегаза", на наш взгляд, вызвано позитивными ожиданиями инвесторов относительно изменений в подходе компании к своей денежной подушке на фоне недавнего объявления о создании дочерней компании, ориентированной на финансовые вложения. Мы считаем реакцию рынка необоснованной", — комментируют аналитики "Атона".

"Спекулянты и инвесторы продолжают отыгрывать новости о создании дочерней структуры, которая будет заниматься инвестированием накопленных денежных средств. Возможно, что через эту структуру "Сургутнефтегаз" осуществит обратный выкуп бумаг с рынка", — также комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Среди лидеров роста также акции "Распадской" (2,22%), ОВК (1,95%), ОГК-2 (1,82%), Polymetal (1,82%), префы "Транснефти" (1,72%), а также депозитарные расписки "Ленты" (1,22%).

"С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка во вторник корректируются после достижения максимумов с начала августа. При этом бумаги еще не полностью закрыли разрыв, образовавшийся в самом начале прошлого месяца (для этого им необходимо подняться к 228,5-229 рублям). Пока акциям удается удержаться выше 220 руб…, сохраняются неплохие шансы возвращения к росту, а пробитие указанной отметки откроет дорогу к годовым минимумам", — говорит Кожухова.

К текущему моменту обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 1,49% — до 223,3 рубля.

Среди лидеров падения – акции "Интер РАО" (-2,41%), НЛМК (-2,25%), "Аэрофлота" (-2,21%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,17%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,95%), акции "Газпром нефти" (-1,94%), "Северстали" (-1,82%) и акции ЛСР (-1,62%).

ПРОГНОЗЫ

Более масштабного краткосрочного падения российского рынка акций стоит ждать в случае серьезного негатива из-за рубежа; на данный момент "быки" все еще удерживают первенство, считает Кожухова.

"Китай направил жалобу в ВТО. Финансовые СМИ США пишут о том, что Вашингтон и Пекин не могут договориться о дате начала переговоров, а также о стартовых позициях, которые можно было бы обсуждать. Всё это указывает на то, что капитал продолжит бегство в наиболее ликвидные инструменты. Собственно говоря, доходности по американским казначейским обязательствам указывают на это прямым образом", — отмечает Кочетков.

Российский рынок и рубль не могут стоять в стороне, поэтому также испытывают давление, добавляет он.