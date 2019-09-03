МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в августе 2019 года снизился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 68,9 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В августе 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 68,9 триллиона рублей (79,5 триллиона рублей в августе 2018 года). Количество торговых дней было на один меньше (22) по сравнению с августом 2018 года (23). Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 17,1%) и срочный рынок (рост на 9,5%), в том числе рынок фьючерсов и опционов на товары (рост на 100,1%). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в августе снизился на 4,5% и достиг 2,567 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 17,1%, до 1,05 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 22,4%, составив 47,7 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 15,3% и составил 1,516 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 68,9 миллиарда рублей, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе на фондовом рынке Московской биржи размещены 68 облигационных займов на общую сумму 996,8 миллиарда рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 439 миллиардов рублей.

Объем торгов на валютном рынке составил 27,8 триллиона рублей, что на 11,5% ниже, чем в августе 2018 года. На торги инструментами спот пришлось 7,4 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 20,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,263 триллиона рублей, или 19,3 миллиарда долларов.