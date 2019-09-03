МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-августе снизился на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 11,04 тонны, с серебром – вырос почти в 2,7 раза, до 6,93 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении за восемь месяцев было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 27,7 миллиарда рублей против 66,2 миллиарда рублей в январе-августе 2018 года, что соответствует сокращению на 58,2%.

При этом в августе было заключено сделок на 3,2 миллиарда рублей, в том числе по 1 тонне золота и 300 килограммам серебра (на 9,3 миллиона рублей).

За 2018 год на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 102 миллиарда рублей, за 2017 год — на 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКЦ, который выступает в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляет неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.