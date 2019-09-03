МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Доходность долгосрочных российских облигаций федерального займа (ОФЗ) вышла на минимальные уровни 2018 года, предварявшие введение новых санкций США против России, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

По итогам торгов понедельника доходность ОФЗ в долгосрочном сегменте снизилась до минимальных уровней, которые были зафиксированы в конце марта 2018 года, сообщил главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Так, доходность 10-летних ОФЗ, согласно данным торгов, составила 7,21% годовых против 7,14% годовых на 30 марта 2018 года.

В начале апреля 2018 года США ввели новые санкции против России, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке и повлекло резкое ослабление рубля. Иностранные инвесторы активно продавали российские гособлигации. В результате доля нерезидентов в ОФЗ, по данным Банка России, снижалась вплоть до конца 2018 года — с пикового уровня 34,5% на 1 апреля 2018 года до 24,4% на 1 января 2019 года.

"ОФЗ отыграли большую часть снижения, вызванного апрельскими санкциями, в 2018 году. Глобальный тренд на снижение ставок сформировал рост спроса на долг развивающихся стран в локальной валюте", — говорит портфельный управляющий "Сбербанк Управление Активами" Дмитрий Постоленко.

По его словам, в дальнейшем вероятно снижение доходности длинных ОФЗ до 7% и, как следствие, рост стоимости госбумаг. "Основным фактором поддержки для ОФЗ является мягкая денежно-кредитная политика ведущих мировых ЦБ", — отметил он.

Снижения доходности ОФЗ на коротком и среднесрочном отрезках, очевидно, следует ждать после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которое ожидается в предстоящую пятницу, сказал Ермак.