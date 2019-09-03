МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются примерно на 1% во вторник на фоне сохранения торгового напряжения и слабых статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск индекс Dow Jones снижался на 1,48%, до 26012,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 7878,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,89%, до 2900,5 пункта.

Трейдеры воздерживаются от покупки рисковых активов на фоне сохранения торгового конфликта США и КНР. Так, в минувшие выходные начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. В понедельник Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на статданные, опубликованные ранее во вторник Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Так, согласно данным, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе снизился до 49,1% с июльских 51,2%. Аналитики ожидали снижения индикатора только до 51,1%. Показатель стал минимальным с 2016 года, когда индекс достиг уровня в 48%.

"Любой торговый оптимизм был подавлен этим показателем ISM… Существует надежда, что США справятся с возникшими сложностями с помощью ФРС", — сообщил агентству Рейтер, главный инвестиционный стратег Inverness Counsel в Нью-Йорке Тим Гриски (Tim Ghriskey).