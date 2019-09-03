МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером заметно ускорила рост после заявлений президента США Дональда Трампа о торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 27,55 доллара, или на 1,8%, — до 1556,95 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 4,82% — до 19,227 доллара за унцию.

Спрос на более безопасные активы вырос после новых заявлений Трампа в Twitter. В своем микроблоге он предположил, что Китай предпочел бы вести переговоры с новой администрацией, и пообещал более жесткие условия сделки в случае своей победы на выборах 2020 года. При этом президент США отметил, что переговоры с КНР проходят "очень хорошо".

Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае роста глобальной торговой и экономической неопределенности.

В воскресенье вступили в силу новые американские пошлины в 15% на очередную группу товаров из Китая объемом поставок 300 миллиардов долларов в год, хотя позднее Трамп и подтвердил проведение очередных торговых переговоров с КНР в сентябре. Со своей стороны Китай в понедельник инициировал разбирательство в ВТО в связи с новыми пошлинами США.