МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером снижался против доллара и евро на фоне ускорения снижения нефтяных котировок (-2%) к минимумам с начала августа, отмечают трейдеры.

Снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках добавляет давления на рубль, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.36 мск повышался на 24 копейки, до 67,03 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 73,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером снижался против доллара и евро на фоне попыток коррекционного возврата курса европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,1 доллара.

Рынок нефти продолжает сползать в район минимумов с начала августа на опасениях по поводу роста ее добычи, что оказывает давление на рубль.

В августе добыча стран ОПЕК выросла впервые с начала года — на 200 тысяч баррелей в день, до 29,99 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в России за этот же месяц, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), выросла на 1,2% в месячном выражении и на 0,7% в годовом — до 11,294 миллиона баррелей в сутки.

Негативная динамика мировых фондовых индексов, снижающихся на 0,3-1,4%, сигнализируют об ослаблении спроса на рисковые активы, что также давит на курс российской валюты, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро повышались вечером на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Закрепление курса доллара выше отметки 67 рублей в краткосрочной перспективе может стать техническим фактором, способствующим дальнейшим покупкам американской валюты, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Если же долларовым "быкам" не удастся закрепиться выше, по рынку может пройти волна фиксации прибыли по длинным позициям, что приведет к его коррекционному снижению", — добавил он.

Причин для укрепления доллара на форексе оказалось достаточно много, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Это и ожидания снижения ставки ЕЦБ на длительный период, рекордный минимум юаня, провал фунта ниже уровня 1,2 доллара на фоне росте рисков политического кризиса в связи с возможным выходом из Евросоюза без соглашения, а также меры Аргентины по повышению контроля над валютным рынком, добавил он.

"В этих условиях рубль не может стоять в стороне. Тем не менее, говорить об ожиданиях его существенного ослабления нельзя. Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в текущих условиях уменьшается, так как регулятор не будет предпринимать шаги, которые могли бы подорвать стабильность на рынке ОФЗ", — сказал Кочетков.