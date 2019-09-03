МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс евро во вторник вечером продолжает снижаться по отношению к доллару, оставаясь на минимальном уровне с 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.38 мск курс евро снижался до 1,0965 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0966 доллара. При этом к японской валюте доллар дешевеет — его курс снижался до 105,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,12% — до 99,03 пункта.

Инвесторы обращают внимание на сообщения СМИ о том, что Европейский центральный банк может принять ряд мер для стимулирования роста экономики. Участники торгов ожидают, что ЕЦБ может снизить процентную ставку на заседании 12 сентября.

Курс доллара к иене снижается на фоне роста спроса на считающиеся более безопасными активы. Трейдеры "бегут от риска" на фоне сохранения неопределенности в отношении дальнейшего развития торгового конфликта США и Китая.

В воскресенье вступили в силу новые американские пошлины в 15% на очередную группу товаров из Китая объемом поставок 300 миллиардов долларов в год. Со своей стороны Китай в понедельник инициировал разбирательство в ВТО в связи с новыми пошлинами США.

Старший стратег SEB Рихард Фалькенхалл (Richard Falkenhall), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что в условиях замедления мировой экономики "доллар имеет тенденцию превосходить все остальные валюты, кроме иены".