МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл торги символический ростом по индексу Мосбиржи и небольшим снижением по индексу РТС, несмотря на негативный внешний фон, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04% — до 2774,2 пункта, индекс РТС снизился на 0,44%, до 1303,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.12 мск рос на 26 копеек – до 67,05 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 73,54 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,64% — до 57,7 доллара за баррель.

Игроки на повышение не спешат сдаваться, комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Несмотря на существенный негатив извне, нашему рынку удалось удержать позиции под ближайшим сопротивлением, расположенным на уровне 2780 пунктов. После того, как днем ранее рынок отменил коррекционный сценарий с целью в районе 2550 – 2590, сегодня "медведям" не хватило негативного внешнего фона для полноценной коррекции роста последних сессии. При этом уровень 2780 является единственной преградой на пути рынка к историческим максимумам", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

К текущему моменту обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 12,59% — до 38,06 рубля, привилегированные акции – на 15,17% — до 35,5 рубля. Акции нефтяной компании во вторник уже дорожали почти на 21%, до 37,295 рубля – максимума с апреля 2016 года, префы — на 18,1%, до 39,9 рубля — максимума с 16 июля текущего года, когда бумаги стали торговаться без дивидендов.

За три неполных рабочих дня (пятница, понедельник и вторник) котировки обыкновенных акций выросли уже примерно на 40%.

"Акции "Сургутнефтегаза" продолжили повышение, связанное с новостями об учреждении дочерней компании, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги", — комментирует Кожухова из "Велес Капитала".

Среди лидеров роста также акции ОГК-2 (3,13%), Polymetal (2,38%), префы "Транснефти" (2,24%), акции ОВК (2,06%), "Распадской" (1,94%), а также ФСК "ЕЭС" (1,36%) и депозитарные расписки "Ленты" (1,17%).

Среди лидеров падения – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,16%), НЛМК (-2,51%), "М.Видео" (-1,88%), ЛСР (-1,86%), "Интер РАО" (-1,76%), а также акции "Газпром нефти" (-1,71%).

ПРОГНОЗЫ

"На мировых фондовых и сырьевых площадках настроения во второй день недели сместились в сторону более пессимистичных. Инвесторам не дает покоя торговый вопрос, сигналы в отношении которого все еще поступают противоречивые. Рынок РФ пока удерживает от падения, в том числе, ряд корпоративных историй, но стоит помнить, что "быкам" вряд ли удастся проигнорировать слишком сильный мировой негатив. Пока что игроки на повышение не спешат сдаваться", — отмечает Кожухова.

По ее мнению, в среду индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2750-2780 пунктов.

Завтра торговля пройдет в диапазоне 2740-2800 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Андрей Хохрин из "Иволга Капитал".