МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в в основном снижением, бумаги "Ленты" и "Новатэка" подорожали, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,68%, до 6,11 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,41%, до 196,8 долларов, "Лукойла" — уменьшилась на 1,48%, до 81 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 1,04%, до 6,86 доллара, "Газпром нефти" — на 2,27%, до 30,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,92%, до 24,77 доллара. Цена бумаг "Северстали" сократилась на 1,21%, до 14,74 доллара, НЛМК — на 2,26%, до 21,6 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,34%, до 1,17 доллара, Сбербанка — на 1,48%, до 13,6 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 1,08%, до 18,4 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,38%, до 12,89 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,3%, до 3,33 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,28%, до 3,51 доллара.