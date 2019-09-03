МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись в "красной зоне" на фоне эскалации торгового конфликта США и КНР и статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,2% — до 7267,73 пунктов, французский CAC 40 — на 0,49%, до 5466,07 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 11914,07 пункта.

На европейском рынке преобладает беспокойство относительно возможности замедления мировой экономики. Индексы по-прежнему находятся под давлением торгового конфликта США и КНР. В минувшие выходные начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. В понедельник Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт.

Опубликованные ранее во вторник статданные из США усилили опасения инвесторов. Так, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в августе упал до трехлетнего минимума в 49,1% с июльских 51,2%.

Немного поддерживает индексы сообщение агентства Рейтер со ссылкой на источники о том, что ЕЦБ обсуждает меры стимулирования экономики, в том числе снижение процентной ставки. Следующее заседание ЕЦБ состоится 12 сентября.