МОСКВА, 3 сент — Dow Jones. Доллар США во вторник достиг более чем двухлетнего максимума, так как другие основные валюты оказались под давлением из-за мрачных перспектив мировой экономики, возросшей напряженности во внешнеторговых отношениях США и Китая, а также политической нестабильности в Европе.

Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость доллара США против корзины основных валют, вырос до самого высокого уровня с середины 2017 года, однако затем несколько утратил прирост по сравнению с закрытием предыдущего дня. Усиление доллара произошло на фоне обвала британского фунта до новых многолетних минимумов из-за противостояния премьера Великобритании и британских парламентариев по поводу Brexit, тогда как китайский юань снизился до минимума за 11 лет.

Эскалация торговой войны между США и КНР, крупнейшими мировыми экономиками, вредит показателям экспорта из таких стран, как Южная Корея, Япония и Германия. Тем временем доходность все большего числа суверенных гособлигаций становится отрицательной, что увеличивает привлекательность долговых бумаг США.

Инвесторы в последние недели также переживают по поводу экономических перспектив Европы, учитывая политическую неопределенность в Италии и потенциальную рецессию в Германии, из-за чего евро слабеет, тогда как доллар пользуется более высоким спросом.

В Natixis Investment Managers отметили, что доллар "в настоящее время выглядит лучше" по сравнению с другими валютами из-за импортных пошлин и опасений по поводу мировой экономики.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал к ослаблению доллара, поскольку сильная национальная валюта мешает стране конкурировать в международной торговле.

"Германия и многие другие страны уже имеют отрицательные процентные ставки, тогда как наша Федеральная резервная система ничего не предпринимает", — написал Трамп во вторник в своем аккаунте в Twitter.

В июле Трамп и его экономические советники рассматривали предложение об интервенциях на валютном рынке с целью ослабления доллара, но решили этого не делать. Президентская администрация в августе обвинила КНР в манипулировании курсом юаня, после того, как Народный банк Китая допустил ослабление национальной валюты, из-за чего напряженность в американо-китайских отношениях возросла.

Во вторник пара доллар/юань приблизилась к отметке 7,2, всего через месяц после того, как Пекин позволил паре превысить ключевую отметку 7,0. По мнению аналитиков и инвесторов, власти КНР стремятся нивелировать последствия более высоких пошлин на китайские товары в США, при этом не вызвав стремительный отток капиталов из страны и не опустошив свои иностранные резервы.

Цены на золото, которое тоже является активом-убежищем, выросли на 0,7%, до 1540,30 доллара за тройскую унцию.

Пара британский фунт/доллар США упала на 0,4%, до 1,20, однако затем отыграла свои потери и торговалась с небольшим повышением. Пара евро/доллар опустилась на 0,3%, до 1,09, прежде чем развернуться вверх.

Доходность гособлигаций в Европе и Японии в последние месяцы становилась все более отрицательной, что также заставило инвесторов вкладываться в долговые обязательства США, увеличив спрос на доллар.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 1,498% против 1,503% в пятницу, тогда как доходность аналогичных бумаг Великобритании и Германии составляет —0,379% и —0,722% соответственно.

"Доллар пользуется широким спросом за пределами США, — заявила Джейн Фоули из Rabobank. – Американская валюта ведет себя как актив-убежище, и спрос на нее сохраняется в периоды, когда склонность инвесторов к риску находится на низком уровне".

Доллар рос даже вопреки ожиданиям относительно того, что ФРС в текущем году будет производить смягчение денежно-кредитной политики.

Центральный банк в рамках заседания в июле произвел первое со времен мирового финансового кризиса снижение процентных ставок, и регуляторы по всему миру последовали данному примеру. В последние недели свои ставки снизили центральные банки Индии, Индонезии и Турции, а также некоторых других стран.

ФРС оказалась "тяжела на подъем" в деле снижения стоимости заимствований, тогда как другие регуляторы действовали куда более проактивно, отметила Фоули.

Эскалация торговой войны усложняет вопрос обменных курсов валют. В воскресенье США ввели пошлины в 15% на китайские товары, включая одежду, инструменты и электронику.

Некоторые экономисты считают, что Китаю следует допустить дальнейшее ослабление своей национальной валюты, чтобы нивелировать последствия американских пошлин. Уже действующие тарифы на китайский импорт общей стоимостью в 250 млрд долларов будут 1 октября повышены до 30% против 25%, тогда как в отношении еще одной группы товаров из КНР с 15 декабря начнут действовать пошлины в 15%.

Недавние пошлины будут полностью нивелированы, если пара доллар/юань вырастет до 7,45, полагают аналитики Citic Securities.

Кевин Лай, экономист Daiwa Capital Markets, заявил, что дальнейшее ослабление юаня неизбежно и является намеренным. По его прогнозам, пара доллар/иена завершит год на отметке 7,6.

Тем временем британский фунт на текущей неделе резко снизился на фоне опасений относительно неупорядоченного Brexit, вероятности еще одних досрочных выборов в Великобритании, а также потенциальной отсрочки выхода страны из Евросоюза.

"На рынке учли повышенный уровень неопределенности", — сказал Василеос Гкионакис из Banque Lombard Odier & Cie SA. По его мнению, пара фунт/доллар достигнет дна на отметке 1,20.

"Я не уверен, что происходящие события на самом деле являются негативными для фунта, поскольку итоги (досрочных) всеобщих выборов (в Великобритании) потенциально могут оказать поддержку британской валюте", — добавил он.

— Авторы Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com, Shen Hong, hong.shen@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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