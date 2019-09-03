ВАШИНГТОН, 3 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали негативную динамику, показав снижение в среднем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones снижался на 1,11%, до 26110,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 7876,195 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 2904,89 пункта.

Индексы по-прежнему находятся под давлением торгового конфликта США и КНР. В минувшие выходные начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. В понедельник Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт.

Опубликованные ранее во вторник статданные из США усилили опасения инвесторов. Так, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в августе упал до трехлетнего минимума в 49,1% с июльских 51,2%.