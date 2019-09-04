ЛОНДОН, 4 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский фунт продемонстрировал рост к доллару на 0,08% сразу после голосования во вторник поздно вечером депутатов за изменение повестки парламента, что открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit, свидетельствуют данные торгов.

Спустя несколько минут после голосования фунт укрепился на 0,1%, до 1,2096.

За изменение повестки проголосовали 328 парламентариев, против – 301.

Законопроект, требующий от премьера Бориса Джонсона просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, еще 2 сентября представила группа парламентариев от разных партий.