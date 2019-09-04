БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сен /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине разгонится в августе до 4,3% из-за итогов президентских праймериз, которые усугубили экономическую ситуацию, а в сентябре составит 5,8% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные ЦБ страны.

"Специалисты оценивают, что инфляция в августе составит 4,3% в месячном выражении (на 1,9 процентных пункта выше прежних оценок)… В сентябре участники опроса ожидают инфляцию в 5,8% (на 3,5 процентных пункта больше прежних прогнозов), с октября она начнет снижение, достигнув 3,4% в декабре 2019 года и 3% в феврале 2020 года в месячном выражении", — говорится в докладе, опубликованном ЦБ.

Инфляция в Аргентине постепенно замедлялась четыре месяца подряд, в июле она составила 2,2% в месячном выражении.

В 2019 году инфляция ускорится до 55% — аналитики ухудшили свой прогноз на 15 процентных пунктов. Таким образом, Аргентина останется на втором месте после Венесуэлы по самому высокому показателю инфляции среди стран Латинской Америки. Инфляция в Аргентине в 2018 году составила 47,6%.

Ухудшили аналитики и прогноз по ВВП. В 2019 году экономика упадет на 2,5%, а в 2020 году на 1,1%. (ранее они ожидали рост в следующем году).

Курс доллара аналитики прогнозируют в сентябре на уровне 60 песо, а в декабре — на уровне 66,7 песо.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Тройка международных рейтинговых агентств снизила суверенный рейтинг Аргентины до преддефолтного уровня.