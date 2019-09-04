ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Ростелеком" находится в процессе получения всех нормативных документов для покупки акций Tele2, сообщил президент компании Михаил Осеевский в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

В настоящее время "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2, остальное — у Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%), банка "Россия" Юрия Ковальчука (10%) и Tele2 Russia Holding AB, в которой ВТБ владеет 50%. "Ростелеком" планирует выкупить оставшиеся 55% Tele2. Но для утверждения такой сделки советом директоров "Ростелекома" нужна директива правительства. В конце июня вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что директива находится на согласовании в кабмине.

Отвечая на вопрос, запросил ли "Ростелеком" директиву, Осеевский сказал: "Находимся в процессе получения всех нормативных документов, параметры сделки утверждены, но мы их не скажем".

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.