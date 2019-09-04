МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Сливочное масло в России подорожало с начала года более чем на 9% из-за дорогого сырья и затрат производителей на маркировку в системе ветсертификации, но спрос не стал ниже, и ценовой пик, возможно, еще не пройден, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.

Согласно мониторингу Минсельхоза РФ, на начало августа рост цен производителей сливочного масла (без НДС) стал максимальным с начала года — 9,3%, к концу месяца немного замедлившись — до 9%. Между тем, в прошлом году за тот же период сливочное масло подешевело на 1,3%. Стоимость килограмма масла у производителей на 29 августа 2019 года составляла 471,57 рубля за килограмм, годом ранее — 418,45 рубля за килограмм.

"Главными факторами роста стоимости масла стало увеличение стоимости сырья, низкий уровень запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир", — прокомментировала пресс-секретарь Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Мария Жебит.

ФАКТОРЫ РОСТА

Она пояснила, что закупочные цены на сырое молоко остаются существенно выше уровня прошлого года из-за рекордно низкого уровня импорта в прошлом году и серьезного сокращения запасов готовой молочной продукции.

Второй фактор — повышенный спрос на молочный жир. Это связано, прежде всего, с изменением структуры производства и импорта Белоруссии, которая увеличила производство и поставки сыров в Россию, но стала меньше производить сухого обезжиренного молока и масла.

Производители подтверждают официальную статистику.

"Да, действительно, у нас было повышение цен во второй половине 2018 года, связанное с увеличением себестоимости продукции, из-за совокупности факторов по сырью и упаковке. Общий рост цен на сырье, его сезонные пики, дополнительные издержки, связанные с "Меркурием", – все это, естественно, отрицательным образом влияют на нашу рентабельность, так как повышать цены пропорционально росту себестоимости не всегда возможно", — сказала руководитель департамента маркетинга компании "Экомилк" Наталья Пушкарева.

Гендиректор Угличского сыродельно-молочного завода (входит в холдинг "АгриВолга") Сергей Ключников сообщил, что по сравнению с прошлым годом предприятие подняло цену на масло примерно на 10%.

"Себестоимость масла жирностью 72,5% в нашем регионе по сырью примерно 370 рублей, если не брать затраты на само производство. А продаем мы масло по 500 рублей за 1 килограмм – это отпускная цена завода для торговых точек. Делать масло для перепродажи в нынешней ситуации невыгодно. Выгоднее выпускать как ассортиментный продукт в ограниченном объеме на локальном рынке, с учетом спроса", — пояснил он. При этом Ключников добавил, что спрос на масло в текущем году в целом даже выше, чем в прошлом.

По данным Росстата, объем промышленного производства сливочного масла в январе-июле 2019 года снизился на 2,3% против аналогичного периода 2018 года — до 150,6 тысячи тонн. За тот же период годом ранее производство сократилось на 4,1% — до 154 тысяч тонн. Потребительские цены на сливочное масло за январь-июль текущего года выросли на 4,9%, а за июль — на 0,9%.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Цены на сырое молоко во втором полугодии будет поддерживать возможный рост себестоимости из-за подорожания кормов, спрос на молочный жир и традиционное снижение предложения в зимний период, считает Жебит. Вместе с тем сокращение доходов населения и слабый внутренний спрос будут сдерживать рост цен.

"Утвердительно сказать, будет ли в 2019 году дополнительное повышение цен, пока не можем, так как мы сильно зависим от сырьевой базы. Но вполне допускаем эту возможность, так как на рынке наблюдается дефицит молока в связи с введением системы "Меркурий", — говорит Пушкарева.

В "Экомилк" отмечают, что в первом полугодии 2019 года сохранялась тенденция прироста продаж в весовом выражении по основным торговым маркам, и рассчитывают, что по результатам года прирост будет более значительным, чем в 2018 году.

"Снижать объемы производства масла или повышать на него цены в ближайшей перспективе мы не собираемся", — сообщил в свою очередь финансовый директор "АгриВолга" Илья Щеголев.

Стоимость натурального традиционного масла на полке магазина он оценил в 150-170 рублей за стандартную упаковку 200 граммов. Щеголев полагает, что благодаря контролю, который обеспечивает АИС "Меркурий", качество масла, продаваемого в магазинах, будет расти. Однако это же, несомненно, приведет и к увеличению его стоимости, добавил представитель агрохолдинга.