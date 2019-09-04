ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Более половины населения России используют банковские цифровые каналы как основные, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Главный акцент финансовой доступности, это, конечно, "цифра", цифровые финансовые технологии. Мы видим, что интерес и готовность людей использовать такие каналы все время растет. Наш последний замер говорит о том, что уже более 50% населения активно используют цифровые каналы как основные", — сказал Мамута.

При этом он подчеркнул, что такие каналы доступны только в тех регионах, где есть устойчивый интернет, готовность россиян его использовать и как минимум одно отделение банка. "Поэтому помимо развития "цифры" мы в стратегии в числе приоритетных выделили такое приоритетное решение, как повышение доступа к финансовым услугам в удаленных, малонаселенных и труднодоступных пунктах", — добавил Мамута.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.